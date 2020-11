Kaffeewagen in Poppelsdorf : „Tatsächlich kommen seit der Krise mehr Kunden zu mir“

Coffee to go kein Ausgleich

Viele Cafés in der Innenstadt und den zentralen Stadtteilen bieten weiterhin einen Mitnahme-Service (Coffee to go) an. Einstimmig berichten einige Inhaber, dass dieser die Einnahmen von vor dem Lockdown aber unter keinen Umständen auffangen könne. „Es kommen vielleicht 30 Kunden am Tag. Wir können keinen Kuchen anbieten, weil wir am Ende des Tages zu viel davon wegschmeißen müssten“, sagt der Inhaber des Cafés Fürst in der Fürstenstraße, Amor Saei Nokhbesaim.

Eine Mitarbeiterin des Cafés Frau Holle in der Altstadt bemerkt zudem: „Es fehlt die Spontanität. Die Kunden, die vorher hier gesessen und geplaudert haben, haben sich noch ein Getränk oder einen Kuchen nachbestellt. Das fällt jetzt weg.“

Gleiches bemerkt auch der Besitzer des Cafés Lieblich in der Südstadt, Boris Jurgenowski. Er habe rund 80 Prozent Umsatzeinbußen. „Es fehlen die Nachbestellungen.“ gso