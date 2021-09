Feuer am ZOB : Feuerwehr löscht Brand am Bonner Busbahnhof

Am Bonner Busbahnhof hat es am Dienstag gebrannt. Foto: Privat

Bonn Am Busbahnhof in Bonn ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Polizeibeamte hatten den Brand entdeckt und die Feuerwehr gerufen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bonner Feuerwehr hat am Dienstag einen Brand am Busbahnhof (ZOB) gelöscht. Das Feuer war gegen 8 Uhr am ehemaligen Zugang zum U-Bahnhof im Bereich einer dortigen Absperrung entdeckt worden. Gebrannt hatten nach Angaben der Feuerwehr Unrat und Holzfaserplatten. Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof hatten die Feuerwehr alarmiert.