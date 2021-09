Stahlkonstruktion beschädigt : Reisebusfahrer rammt Haltestelle in Bonn und flieht

Nach dem Unfall ist die Stahlkonstruktion verformt. Der Schaden sollte am Montag repariert werden. Foto: SWB

Bonn Nach dem Unfall am Zentralen Busbahnhof gibt der 69-Jährige einfach Gas. Doch er kommt nicht weit, weil ein Stadtwerke-Mitarbeiter aufgepasst hat.

Der Fahrer eines Reisebusses hat am Sonntag eine Haltestelle am Zentralen Busbahnhof beschädigt und dann Fahrerflucht begangen. Die Polizei erwischte den 69-Jährigen kurz darauf in Endenich.

Gegen 14 Uhr hatte der Mann, der für ein Unternehmen aus Hürth fährt, am Bussteig E die Stahlkonstruktion gerammt. Als er davonfuhr, notierte ein Stadtwerke-Mitarbeiter das Kennzeichen und schlug Alarm. Etwa 20 Minuten später stoppte die Polizei den Bus auf dem Hermann-Wandersleb-Ring kurz hinter dem Endenicher Ei in Richtung Duisdorf. „Der Bus war nicht mehr verkehrssicher“, berichtet Polizeisprecher Simon Rott. Die Beamten entzogen dem 69-Jährigen wegen des Verdachts der Unfallflucht den Führerschein, leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Fahrer verständigte einen Kfz-Mechatroniker, der auch einen Busführerschein hat, so Rott. Der Techniker machte den Bus wieder fahrtauglich und brachte ihn nach gut drei Stunden schließlich weg.