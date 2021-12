Ausbildung statt Abschiebung e.V. : Mahnwache in Bonn gedenkt verstorbener Geflüchtete

Der Verein Ausbildung statt Abschiebung hat am Mittwoch eine Mahnwache in Bonn abgehalten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Allein in diesem Jahr sind mehr als 1600 Menschen auf der Flucht aus ihrem Heimatland gestorben. Der Verein Ausbildung statt Abschiebung e.V. hielt in Bonn am Mittwoch eine Mahnwache für die Verstorbenen ab.



1645 Menschen haben im Jahr 2021 ihr Leben auf der Flucht verloren. Daran erinnerte die Mahnwache mit Kerzen auf dem Marktplatz. Organisiert wurde sie von Ausbildung statt Abschiebung e.V. sowie der Bonner Lokalgruppen von Sea-Eye e.V. und Seebrücke Bonn. Ungefähr 50 Passanten nahmen sich Zeit, um der Verstorbenen zu gedenken.

Es ist die 70. Mahnwache in Bonn, die Menschen daran erinnern soll, dass jährlich viele Flüchtlinge sterben. Die Vereine berichten von einem Kapitän, der am Herausfahren gehindert wurde. Abschließend erinnern vorgelesene Todesanzeigen an die Verstorbenen.

