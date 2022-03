Wachtbergerin überwies Tausende Euro an Betrüger : Bonner Polizei warnt vor angeblichen Interpol-Anrufen

Wachtbergerin überwies Tausende Euro an Betrüger

Bonn Die Polizei Bonn warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Die Täter geben sich am Telefon als Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörden Europol und Interpol aus. Eine 91-Jährige aus Wachtberg wurde mit der Taktik um mehrere tausend Euro geprellt.

Die Polizei Bonn warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Derzeit häufen sich Anrufe durch angebliche Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörden Europol und Interpol. Die Anrufe, bei denen in einigen Fällen auch Bandansagen abgespielt werden, erfolgten nach Angaben der Polizei zuletzt vorrangig bei älteren Menschen.

Wie funktioniert die Masche? „Die unbekannten Täter nutzen verschiedene Legenden, um Druck auf die Opfer auszuüben und diese hierdurch zur Übergabe oder Überweisung von Geldbeträgen zu bewegen“, erklärt die Polizei Bonn. Zudem versuchten sie, an Informationen über persönliche und finanzielle Verhältnisse zu kommen.

In einigen Fällen haben die Anrufer ihren Opfern erklärt, dass ihre persönlichen Daten gestohlen worden wären und damit nun Straftaten begangen werden. In anderen Fällen hieß es, dass gegen die Angerufenen ein Haftbefehl vorliege. In Einzelfällen gelang es den Tätern, auf die Computer ihrer Opfer zuzugreifen. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt auf seiner Internetseite ebenfalls vor dieser Art von Betrugsversuchen.