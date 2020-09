Bonner Kommunalwahl 2020 : Stichwahl beeinflusst Koalitionsfrage

Warum ist der Rat um 20 Sitze geschrumpft? Wer regiert künftig die Stadt? Die Antwort auf diese Frage wird auch davon abhängen, ob Katja Dörner (Grüne) oder Ashok Sridharan (CDU) bei der Oberbürgermeisterwahl das Rennen machen.

Womöglich eine entscheidende. Geht die Stichwahl zugunsten Sridharans aus, wird es wohl kein Bündnis der Grünen mit dem linken Lager, also SPD und Linksfraktion, geben. Die drei kämen nur auf 33 Stimmen. Macht Dörner das Rennen, hätte ein solches Linksbündnis eine dünne Mehrheit von einer Stimme. Bei der Vorstellung ihres Wahlprogramms hatte Dörner keine Koalition ausschließen wollen, erklärte aber, dass ihre Politik am ehesten mit einem Linksbündnis umzusetzen sei. Die Volt-Partei mit ihrer eher linken Programmatik könnte mit drei Ratssitzen hinzukommen oder die FDP mit vier Sitzen. Vier Parteien unter einen Hut zu bringen, dürfte allerdings ein großer Kraftakt sein. Eine Variante ist noch zu erwähnen: Bündnisse sind kein Zwang. Die Gremienarbeit mit wechselnden Mehrheiten ist formal möglich.

Die SPD wird ihrem Vorsitzenden Enrico Liedtke zufolge in den nächsten Tagen in ihren Gremien darüber beraten. Intern ist zu erfahren, dass man bei einer durchaus möglichen Wahlempfehlung für Dörner genau schauen wolle, ob ein Politikwechsel mit den Grünen möglich wäre. Aus den Reihen der Linken will man sich noch nicht festlegen. Ratsfraktionschef Michael Faber will der 44-Jährigen, wie er betont, auf jeden Fall seine Stimme geben.