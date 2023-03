Streiktag Der Warnstreik geht am Donnerstag in Bonn weiter

Kurz vor Beginn der dritten Tarif-Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst sind die Beschäftigten noch einmal in den Streik getreten. Menschen in Bonn und der Region mussten sich daher auf gleich mehrere Streiks innerhalb einer Woche einstellen. Zum Wochenstart rief Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr auf, die Arbeit niederzulegen. Am Montag und Dienstag kam daher der Nahverkehr in Bonn und der Region zum Erliegen. Auch die Stadtwerke Bonn Bus und Bahn (SWB), die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) und die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) beteiligten sich.