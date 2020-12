Mitbewohner mit 106 Messerstichen getötet : Täter muss dauerhaft in die geschlossene Psychiatrie

Bonn Das Landgericht Bonn hat für einen arbeitslosen Elektriker die Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet. Im März hatte er im Wahn seinen Mitbewohner mit 106 Messerstichen getötet.

„Der Angeklagte wird freigesprochen, seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.“ Der Urteilsspruch, den der Vorsitzende Richter der 4. Großen Strafkammer des Landerichts Bonn am Donnerstagmittag aussprach, bedeutet für den angeklagten arbeitslosen Elektriker (40), dass er in absehbarer Zukunft nicht wieder auf freien Fuß kommt. Zwar löste offenbar ein akuter epileptischer Anfall die Bluttat am Nachmittag des 24. März dieses Jahres aus – an die sich der 40-Jährige nicht mehr erinnert. „Damit ist er schuldunfähig und war freizusprechen, sagte Richter Klaus Reinhoff. Dennoch sei der Angeklagte extrem gefährlich, und so müsse die Allgemeinheit vor weiteren ähnlichen Taten, die jederzeit möglich seien, geschützt werden. Daher beschloss das Schwurgericht die dauerhafte Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie.