Mitarbeiter der Stadt-Köln erstochen : Mann kommt nach tödlicher Attacke in Psychiatrie

Mann kommt nach tödlicher Attacke in Psychiatrie

Nach einem tödlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Stadt Köln kommt der Verurteilte in die Psychiatrie. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen: Bei einem Routine-Hausbesuch wird ein Mitarbeiter der Stadt Köln erstochen. Der psychisch kranke Täter hatte schon zuvor städtische Bedienstete angegriffen. Davon wusste das Opfer aber nichts.

Acht Monate nach dem tödlichen Messer-Angriff auf einen Mitarbeiter der Stadt Köln ist der Täter wegen heimtückischen Mordes verurteilt worden. Der 60-Jährige wird dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen, wie das Kölner Landgericht am Freitag entschied. Nach Überzeugung der Richter hatte der Mann unvermittelt auf den Vollstreckungsbeamten der Kämmerei eingestochen, nachdem dieser bei ihm geklingelt hatte. Das 47 Jahre alte Opfer und seine Kollegin wollten ausstehende Geldzahlungen eintreiben.

Der an einer „paranoiden Schizophrenie“ leidende Angeklagte ist nach Überzeugung von Staatsanwaltschaft und Gericht nicht schuldfähig. Deshalb ging es in dem sogenannten Sicherungsverfahren nicht um eine Gefängnisstrafe, sondern um seine Unterbringung in der Psychiatrie. Der Mann hatte die Tat im Prozess eingeräumt und sich auf Notwehr berufen.