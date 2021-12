Vielen Geschäften in Bonn und der Region hat die Corona-Krise die Existenzgrundlage entzogen. Doch neben Schließungen gab es auch Neuanfänge. So hat sich in der Wenzelgasse der Bekleidungsladen „Adenauer und Co.“ niedergelassen. Geschäftsführer des Modenhauses mit maritimen Anstrich ist kein geringerer als der Enkel von Konrad Adenauer, des ersten Kanzlers der Bundesrepublik.Neu im Bunde der Teeläden in der City ist „An’s Teahouse“ am Dreieck – in einem Ladenlokal, in dem es zuvor italienische Schuhe zu kaufen gab und dort, wo zuvor Mister Music in der Münsterstraße residierte, ist nun ein Hundesalon anzutreffen.