GA gelistet : Diese Burgerläden gibt es in der Region

Schlossburger Foto: Schlossburger

Bonn Burger erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Gastronomen setzen auf gute Zutaten und kreative Rezepte. Auch fleischlos ist die Auswahl groß. Wir stellen Burger-Restaurants in Siegburg, Bad Honnef, Hennef und weiteren Städten der Region vor.



Von Jill Mylonas

Vegetarisch, kreativ oder klassisch: Burger gibt es in vielen Varianten. Auf die Hackfleischbrötchen aus Amerika haben sich zahlreiche Restaurants spezialisiert, auch in unerer Region. Die Restaurants setzen auf regionale Zutaten, individuellen Geschmack und kreative Rezepte. Dazu gibt es ausgefallene hausgemachte Saucen und Dips.

Be Real in Siegburg

Direkt in der Siegburger Innenstadt befindet sich das Schnellrestaurant "Be Real". Hausgemachte Burger, Cheesesteaks und frische Croques gibt es hier auch als Veggie. Das Hackfleisch für die Burgerpatties bereiten die Mitarbeiter täglich frisch zu. Das Fleisch beziehen sie ausschließlich von einem Bauern aus der Eifel, heißt es auf der Karte. Die Burger Buns basieren auf einer Weizenmehlmischung und stammen vom ortsansässigen Bäcker. Außerdem bietet "Be Real" einen Lieferservice.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag bis Freitag: 17 bis 22 Uhr; Samstags; Sonn- und Feiertage: 15 bis 22 Uhr

Zeithstraße 9, 53721 Siegburg

02241/2001644

bereal.de

Ein Burger bei "Be Real" in Siegburg Foto: Be Real Siegburg

Burgermeisterei in Bad Honnef

Die Klassiker - vom Basic Burger bis zum Tripple Cheese sind allesamt auf der Speisekarte vertreten. Dazu auch ausgefallenes, wie der Chicken-Pesto-Burger oder Süßkartoffel-Fritten: All das gibt es in der Burgermeisterei. Fleischlos gibt es eine Auswahl, die von hausgemachten Gemüse-Pattys auf Bohnenbasis bis zur veganen Currywurst „Marie Curry“ reicht. Dazu gibt es hausgemachtes Brot „Honnefer Brötchen“ sowie eine Auswahl an gemischten Salaten.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag: Ruhetag; Mittwoch bis Freitag: ab 17 Uhr; Samstag: ab 16 Uhr; Sonntag ab 13 Uhr

Rheinpromenade 4, 53604 Bad Honnef

02224/9781555

burgermeisterei.de

Burger-Grill-House in Hennef

In Hennef wartet das "Burger-Grill-House" mit besonderen Burgern auf hungrige Gäste: Neben den Klassikern wie Hamburgern und Cheeseburgern gibt es auch Mexico Burger, den Hawaii Burger oder Chilli Cheese Burger. Außerdem stehen Wraps sowie Fisch- und Steakgerichte auf der Speisekarte.

Lieferzeiten und Kontakt:

Montag bis Samstag: 17 bis 21.30 Uhr; Sonntag: 16.30 bis 21.30 Uhr

Frankfurter Straße 22d, 53773 Hennef (Sieg)

burger-grill-house.de

Burger Grill House Foto: Burger-Grill-House

Huckleberry's in Siegburg

Das "Huckleberry's" in Siegburg bietet klassische Burger vom Angus und Limousin Rind mit Styria Zertifizierung. Zudem gibt es unterschiedliche saisonale "Action Burger" wie etwa den "The Asparagus Star" mit gebratenem Stangenspargel, Estragon-Käsecreme und Blaubeer-Dip oder den mit Käse überbackenen „Golden Cheesemas“. Immer mittwochs gibt es ein "Burger All You Can Eat" für 13 Euro pro Person.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag und Dienstag geschlossen; Mittwoch bis Samstag ab 16.30 Uhr; Sonntag ab 16 Uhr

Waldstraße 28, 53721 Siegburg

02241/1695388

www.huckleberrys.eu

"The Asparagus Star" mit gebratenen Stangenspargel, Estragon-Käsecreme und Blaubeer-Dip. Foto: "Huckleberry's"

The American Steak House in Troisdorf

Nicht nur Steaks, sondern auch Burger gibt es im "American Steak House" (Ash) in Troisdorf. Zur Auswahl stehen Rinder Pattys und Beyond Beef sowie Broiche, Vollkorn- oder Eisbergsalat-Buns. Unter anderem steht das Menü "The Ash Tower" mit drei Pattys, Bacon, Zwiebeln und Aioli auf der Speisekarte.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag bis Donnerstag: 12 bis 23 Uhr; Freitag und Samstag: 12 Uhr bis Mitternacht; Sonntag: 10 bis 23 Uhr

Luxemburger Strasse 1, 53842 Troisdorf

ash-steakhouse.de

Schlossburger in Brühl

Burger aus 100 Prozent Rindfleisch serviert das "Schlossburger" in Brühl. Vorbestellen und Abholen ist ebenfalls möglich. Der hauseigene Schlossburger besteht aus Rucola, Mango-Chutney, Ziegenkäse und Honig. Außerdem gibt es Avocadoburger, Blue Trüffel Burger und den monatlich wechselnden Burger des Monats mit Zutaten der Saison.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag bis Sonntag: 12 bis 21 Uhr

Burgstraße 27, 50321 Brühl

02232/7694887

schlossburger.com

Ludmilla's Bistro und Bar in Bad Honnef

Die Haus-Spezialität sind Ludmilla's Burger mit zwei Pattys, Bacon, Bacon, Zwiebeln, Käse und scharfer Adschika-Sauce. Die Burger-Auswahl reicht von den Klassikern über eine Veggi-Variante bis zu Italian und Avocado-Burgern. Auch die russische Küche steht auf der Speisekarte: Bortsch, Wareniki und Tscheburek werden ebenfalls angeboten.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 17 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 17 bis 24 Uhr, Sonntag 16 bis 22 Uhr, dienstags Ruhetag

Linzerstraße 1b, 53604 Bad Honnef

02224/ 95 28 330

ludmillas.de

Miss Pepper in Alfter

Saftige Burger und Spare Ribs, aber auch selbstgemachte Limonaden und Wraps bietet "Miss Pepper" in Alfter. Über eine App nimmt das Restaurant im Stil eines American Diners auch Bestellungen zur Abholung an.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag bis Sonntag: 11 bis 21 Uhr

Alexander-Bell-Straße 39, 53347 Alfter

02222/ 9385690

www.misspepper.de