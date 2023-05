Kommentar zum Flüchtlingsgipfel bringt Ergebnis Eine Einigung für den Moment

Im Finanzstreit über ein Pauschalsystem (Bund) und ein atmendes Modell (Länder) hätte man sich nicht so verkeilen müssen. Jetzt ist ein wenig Vernunft zurückgekehrt. Weil finanziell eine erste Lösung gefunden wurde. Zusätzlich zu dem, was der Bund bereits leistet, gibt es eine weitere Milliarde. Im November soll neuerlich beraten werden. So gewinnt man zumindest politisch etwas Zeit. Der lebhafte Meinungsaustausch, von dem der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil nach der Konferenz gesprochen hat, ist also noch lange nicht beendet. Die Grundsatzfrage bleibt ja: Wie wird mehr finanzielle Verlässlichkeit und Konstanz ins System gebracht? Eine Lösung ist hier nicht in Sicht. Das wird eine Herkulesaufgabe.