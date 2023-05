Quatsch keine Oper Rebell im Pullunder

Tief in seinem Innern ist Olaf Schubert ein Rebell. Ein Rocker, ein Hipper und ein Hopper, manchmal auch alles zusammen, ein Mann der Tat mit dem Mut eines Gladiators und dem Intellekt eines Philosophen – oder umgekehrt? Egal, auf jeden Fall ist unser wahrer und einziger Bundes-Olaf, dieses Wunder im Pullunder, nach einer entbehrungsreichen Zeit zurück in Bonn und macht im Rahmen von „Quatsch keine Oper“ genau da weiter, wo er ziemlich genau fünf Jahren aufgehört hat: Bei der Aufklärung des Publikums. Und zwar in allen Belangen. Ob es will oder nicht.