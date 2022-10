Premiere im Kleinen Theater Bonn : Auf den Spuren des Dichters

Disput um Antrag der CDU : Hauptausschuss vertagt Hilfen für Kulturszene in Bonn Der Kulturausschuss will der freien Kulturszene in Bonn beispringen, gestiegene Energiekosten aufzufangen. Ein CDU-Antrag findet dort breite Zustimmung. Doch der Hauptausschuss vertagt eine Entscheidung. Zum Verdruss der Unionspolitiker.