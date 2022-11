Konzert in Lanxess-Arena : Sting-Konzert in Köln wird erneut verschoben

Im Juli war Sting beim KunstRasen in Bonn auftreten. Jetzt musste er sein Konzert in Köln krankheitsbedingt absagen. Foto: Benjamin Westhoff

Köln Schon wieder muss das Konzert des britischen Musikers Sting in der Kölner Lanxess-Arena verschoben werden. Der Sänger ist krank und kann am kommenden Mittwoch nicht in Köln auftreten. Besonders bitter für die Fans: Das Konzert musste bereits mehrfach verschoben werden.



Alle Sting-Fans, die sich bereits auf das Konzert des britischen Musikers in der kommenden Woche in Köln gefreut haben, müssen sich erneut auf einen neuen Termin einstellen: Das für Mittwoch (23. November) geplante Sting-Konzert in der Lanxess-Arena fällt aus. Dies hat die Lanxess-Arena am Samstagabend mitgeteilt. Der Grund: Sting sei kurzfristig erkrankt und müsse auf „dringend ärztliches Anraten“ die bevorstehenden Auftritte verschieben.

Das Konzert in Köln war bereits mehrfach verschoben worden. Zuletzt sollte es eigentlich im April stattfinden, wurde aber dann auf den Herbst verschoben, weil mehrere Crew-Mitglieder Corona hatten.

Betroffen sind neben dem Konzert in Köln am 23. November auch die Konzerte in Hamburg (20. November), Leipzig (21. November) und Oberhausen (24. November).