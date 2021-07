25 Jahre „Zimmer frei!“ : Die verwaiste Wohngemeinschaft

Götz Alsmann und Christine Westermann, die Moderatoren der WDR-Fernsehsendung „Zimmer frei“ im Jahr 1997. Foto: dpa/Uta Rademacher

Köln „Zimmer frei!“ war im Dritten Programm zu Hause, hatte aber überall seine Anhänger. Die Show, in der es dem WDR gelang, Talk mit herrlichem Quatsch zu kreuzen, lief erstmals vor 25 Jahren. Hätte sie heute noch eine Chance? Götz Alsmann ist da skeptisch.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jonas-Erik Schmidt, dpa

Die 1990er Jahre waren im Fernsehen eine wilde Zeit. Die noch jungen Privatsender buhlten um Aufmerksamkeit. Was zum Beispiel dazu führte, dass Hella von Sinnen in „Alles Nichts Oder?!“ (RTL) gleich kiloweise Torten ins Gesicht bekam. Es war 1996, als plötzlich der öffentlich-rechtliche WDR zeigte, zu wie viel Anarchie er in der Lage ist. „Zimmer frei!“ lief zum ersten Mal, eine Art Kindergeburtstag mit Bildungsauftrag - und blieb länger auf Sendung als viele andere Shows seiner Epoche. Erst 2016, nach 20 Jahren, war Schluss.

An diesem Freitag (9. Juli) liegt die erste Ausgabe von „Zimmer frei!“ genau 25 Jahre zurück. Und es lohnt sich, an sie zu erinnern, weil sie zeigt, dass die besten Dinge manchmal aus Zufällen und glücklichen Fügungen geboren werden. Die erste Fügung: Dass „Zimmer frei!“ überhaupt eine Chance bekam. Gestartet war die Sendung eigentlich als Pausenfüller im Sommerloch.

Die zweite und wohl noch gewichtigere Fügung: Zwei Moderatoren, die sich vorher im Grunde kaum kannten, hochgradig unterschiedlich waren - und gerade deshalb perfekt zusammenpassten. Erst Christine Westermann (72) und Götz Alsmann (63) machten „Zimmer frei!“ zu einem Ereignis.

Deutlich wurde das daran, dass mit der Zeit das eigentlich etwas verkopfte Oberthema der Show, die Suche nach einem WG-Zimmer, in den Hintergrund gedrängt wurde. Kaum noch jemand interessierte sich dafür, ob Promi A oder Promi B ein Zimmer in der fiktiven Wohngemeinschaft bekam. Interessanter war, mit welchen albernen Kopfbedeckungen Alsmann und Westermann diesmal aufwarten würden.

„Zimmer frei“ - Spiel, Comedy, Musik und Talk

Die Sendung war eine Mischung aus Spiel, Comedy, Musik und Talk. Für den Quatsch war Alsmann zuständig. Er, von Haus aus Unterhalter, gab den Clown, während die Journalistin Westermann fast beiläufig treffsichere Fragen stellte. Am Anfang wurde gutes Essen von einem Koch aufgetischt. Außer, ein Gast wünschte Königsberger Klopse - die machte Westermann der Legende nach immer selbst.

Das Besondere: Promis konnten sich in mitunter abstrusen Spielen zum „Vollhorst“ (Zitat Anne Will) machen, behielten dabei aber eine Rest-Würde. Vielleicht kamen aus diesem Grund auch so viele so gern. Der allererste war Karl Moik (1938 - 2015). Eine gewisse inhaltliche Erdverbundenheit war allerdings sehr gewünscht.

„Der schwierigste Gast war eine sehr junge Frau, sogar noch ein Teenager“, sagt Götz Alsmann, wenn er zurückblickt. „Da man bei "Zimmer frei!" aus dem realen Leben erzählen sollte, gab es da einfach noch nicht viel zu erzählen. Ein quälendes Ereignis.“ Den Namen verrät er aus Diskretion nicht.

Improvisation und wütender Gast bei „Zimmer frei“

Ebenso problematisch wie aufsehenerregend war auch eine Show mit Cherno Jobatey (59), die erst 2003, nach Jahren im Giftschrank, erstmals ausgestrahlt wurde. Die Gastgeber nahmen ihren Kollegen auf die Schippe, weil Jobatey in einem Interview einmal erwähnt hatte, dass er in seiner Kindheit eine Lese- und Rechtschreibstörung überwunden habe. Alsmann trug ein ABC-Pflaster auf der Stirn, beide servierten Jobatey Buchstabensuppe. Zudem musste er das Wort „Kommunalobligation“ buchstabieren. Jobatey verließ wütend das Studio und kam erst nach zehn Minuten zurück. Alsmann schuf derweil eine Sternstunde des Impro-TV. Er interviewte wildfremde Studiogäste, was sie so erlebt und zu sagen hätten.

Auf die Frage, warum das alles 2016 zu Ende gehen musste, antwortete Alsmann damals: „Man behandelt uns heute wie die Könige. Ich möchte lieber so gehen, als dass ich irgendwann wie der alte König vom Hof gejagt werde.“ Der WDR begründete das Ende damit, dass „Zeit für Neues“ sei - und die Entscheidung sei mit den Moderatoren gemeinsam getroffen worden. Westermann äußerte sich später allerdings auch sehr kritisch. In einem „Bild am Sonntag“-Interview brachte sie die Einstellung des Formats mit ihrem Alter in Verbindung.

So oder so glaubt Alsmann nicht, dass eine Sendung wie „Zimmer frei!“ heute noch große Chancen hätte. „Dazu ist der Einfluss stets beleidigter und empörter Social-Media-Teilnehmer einfach zu groß geworden“, sagt er. „Man bedenke: Als wir anfingen, war Telefax noch das große neue Ding!“

(dpa)