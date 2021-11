Mit Kumpel unterwegs : Autofahrender 11-Jähriger drängelt mit Lichthupe

Werther Ein 11-Jähriger hat in Werther (Westfalen) das Auto seiner Eltern genommen und mit einem gleichaltrigen Freund eine Spritztour gestartet. Ein Zeuge wunderte sich über das Alter des Fahrers und rief die Polizei.

Die Fahrt fand ein schnelles Ende, nachdem der Schüler einen anderen Autofahrer per Lichthupe zur Seite drängelte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Junge an einer schmalen Straße den Erwachsenen nach dem Lichthupen überholt.