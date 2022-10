Frau schwer verletzt : Polizeiauto erfasst bei Einsatz in Euskirchen zwei Fußgänger

Polizeiauto erfasst bei Einsatz in Euskirchen zwei Fußgänger

Ein Polizist hat in der Nacht zum Sonntag auf dem Weg zu einem Einsatz in Euskirchen einen Mann und eine Frau mit dem Streifenwagen angefahren. (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Michael

Euskirchen Die Polizei ist in Euskirchen zu einer Schlägerei zwischen 20 Personen an einer Tankstelle ausgerückt. Beim Einfahren auf das Gelände erfasste eine der Streifenwagen einen Mann und eine Frau.

Ein Polizist hat in der Nacht zum Sonntag auf dem Weg zu einem Einsatz in Euskirchen einen Mann und eine Frau mit dem Streifenwagen angefahren. Die 20-jährige Frau sei schwer verletzt und weiter im Krankenhaus, der 22-jährige Mann sei bereits entlassen worden, teilte die Polizei Bonn am Montag mit.