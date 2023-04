Viele Stars, klare Regeln So startet der Ballermann in die Mallorca-Saison 2023

Das spürt man deutlich auch in den beiden großen Party-Tempeln am Ballermann, die dieser Tage ihre offiziellen Openings feiern. Den Anfang hat der Bierkönig an der sogenannten Schinkenstraße, die eigentlich Carrer del Pare Bartomeu Salvà heißt, am vergangenen Wochenende gemacht. Zwar ist der überdachte Biergarten das ganze Jahr über geöffnet. Doch es ist dort nun mal Tradition, Ende April mit allen Künstlern vier Tage lang den Start in die Saison zu feiern - und dabei ordentlich die Kasse klingeln zu lassen. Dass im Bierkönig die beliebten Wodka-Lemon-Liter-Mischungen mittlerweile die 20-Euro-Marke geknackt haben, hielt niemanden ab, die Auftritte unter anderem von Peter Wackel, Mia Julia, Julian Sommer, Tim Toupet, Tobee und „Layla“- Sänger Schürze frenetisch zu bejubeln.