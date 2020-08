Staatsschutz ermittelt : Pfarrer in Berlin während der Messe niedergeschlagen

Pfarrer in Berlin während der Messe niedergeschlagen

Berlin Ein Mann ist während einer katholischen Messer in Berlin plötzlich aufgestanden und hat den Pfarrer niedergeschlagen. Als der Bruder des Pfarrers dem Verletzten helfen wollte, griff der Angreifer zu einer Bibel.

In Berlin ist am Sonntag ein katholischer Pfarrer während der Messe von einem unbekannten Mann niedergeschlagen worden. Wie die Polizei unter Berufung auf Zeugenaussagen mitteilte, stand der Mann während des Gottesdienstes von seinem Sitzplatz auf, spuckte in die Kirche und ging zum Altarraum, wo er den 61-jährigen Seelsorger mit der Faust niederschlug. Dabei habe er sich religionsfeindlich geäußert. Die Hintergründe der Tat soll der polizeiliche Staatsschutz ermitteln.