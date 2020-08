Öffentlicher Nahverkehr : NRW plant 150 Euro Sofort-Bußgeld für Verstoß gegen Maskenpflicht

Wer in Bonn mit dem Bus fahren will, muss eine Maske tragen. Foto: Benjamin Westhoff

Berlin Bisher muss man sich der Aufforderung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, mehrmals widersetzen, um eine Strafe zu riskieren. Verkehrsminister Hendrik Wüst will, dass das schneller geht.

Nordrhein-Westfalen will bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen, S-Bahnen oder Straßenbahnen künftig sofort ein Bußgeld von 150 Euro abkassieren. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) sagte der „Rheinischen Post“ (Mittwoch): „Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, muss an der nächsten Haltestelle raus und zahlen. Wir wollen eine Verschärfung, so dass unmittelbar beim ersten Verstoß gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von 150 Euro fällig ist.“