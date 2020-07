Umwandlung zur Moschee : Hagia Sophia spaltet die Türkei

Hunderttausende Muslime versammeln sich in und um die Hagia Sophia herum, um am Freitagsgebet teilzunehmen. Foto: AP/Yasin Akgul

Istanbul Gemeinsam mit Hunderten Gläubigen vollzieht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in dem historischen Bauwerk über dem Bosporus das erste Freitagsgebet seit 86 Jahren. Es ist allerdings kein Tag der Einheit.

Scharenweise pilgern die Menschen am Freitagmorgen von den Ufern des Bosporus und des Marmarameers durch die gesperrten Straßen der Altstadt hinauf zur Anhöhe der Halbinsel, auf der die Hagia Sophia thront. Familien, Ehepaare, Freundesgruppen von nah und fern: Seit dem frühen Morgen strömen sie aus den Fähren und Trambahnen und streben zu Fuß bergan, um dabei zu sein beim ersten Freitagsgebet in der einstigen und nunmehrigen Moschee seit 86 Jahren.

Gebetsteppiche bedecken inzwischen fast die ganze Straße. Auf einem schmalen, freigelassenen Streifen quetschen sich unablässig Ströme von Menschen vorbei, die es noch näher an die Hagia Sophia heran zu schaffen hoffen oder die aufgegeben und den Rückzug angetreten haben. Manche Männer im Gedränge tragen Turbane auf dem Kopf oder einen Fez – beides Kopfbedeckungen, die von Staatsgründer Atatürk zugunsten breitkrempiger Hüte verboten wurden, mit denen man nicht im Gebet die Stirn zum Boden führen kann. Viele jüngere Männer und Frauen haben sich ein Stirnband umgebunden, das bei den fliegenden Händlern in der Menge reißenden Absatz findet: „Die Ketten sind zerrissen, die Ayasofya ist geöffnet“, steht darauf.

Ganz nah an das 1500 Jahre alte Gebäude, das jetzt „Großmoschee Hagia Sophia“ heißt, kommen nur wenige heran. Im Laufe des Vormittags wächst die Menge auf mehrere Hunderttausend Menschen an, und mehr als 20 000 Polizisten sperren alle Zugänge zur Umgebung der Hagia Sophia. Drohnenbilder des türkischen Fernsehens zeigen ein Meer von Menschen in den Straßen um die ehemalige Kirche, die im sechsten Jahrhundert gebaut, im Jahr 1453 vom osmanischen Sultan Mehmet II zur Moschee erklärt, im Jahr 1934 durch eine Entscheidung Atatürks zum Museum wurde und nun wieder zur Moschee wird. Der Ruf „Allahu akbar“ – Gott ist groß – brandet immer wieder auf. In der Hagia Sophia beginnen feierlich in weiß gekleidete Geistliche, Koransuren zu deklamieren. Großleinwände und Lautsprecher übertragen das Geschehen nach draußen.