SPD-Gesundheitsexperte : Lauterbach fordert kostenlose Grippe-Impfung für alle

Berlin Bundesweit alle Versicherte sollen nach dem Gesundheitsexperten der SPD Karl Lauterbach wegen der Corona-Pandemie eine kostenlose Grippe-Impfung erhalten. Das sei eine „sehr sinnvolle Maßnahme mit geringen Kosten“.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert wegen der Corona-Pandemie in diesem Herbst und Winter kostenlose Grippeschutz-Impfungen für bundesweit alle Versicherten. Der Bundestagsabgeordnete sprach in der „Welt am Sonntag“ von einer „sehr sinnvollen Maßnahme mit geringen Kosten“. Wegen der Pandemie raten Ärzte in diesem Jahr besonders zur Impfung gegen Grippe. Allerdings übernehmen viele Anbieter die Kosten nur für Patienten, die zu einer Risikogruppe zählen.