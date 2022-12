Kinderbuch-Tipp : Michael Engler/ Joëlle Tourlonias: Wir zwei machen uns Mut

Das Abenteuer vom Hasen und dem Igel ist eine wunderbare, liebevoll illustrierte Geschichte über den Mut, sich seiner Angst zu stellen. Für alle ab vier Jahren.

Hase, Igel und Eichhörnchen haben sich ein neues Spiel ausgedacht: Den Tannenzapfen in der Luft auffangen und zum Nächsten werfen! Als der Igel jedoch etwas zu weit wirft, sprintet der schnelle Hase hinterher und in den Wald hinein. Doch da ist es mit dem Spaß vorbei, denn der kleine Hase gruselt sich ganz fürchterlich. Zusammen laufen die drei nach Hause und versuchen ihren Freund zu beruhigen. Der Igel schaut sogar noch einmal im Wald nach, was dort Gruseliges sein könnte. Jedoch findet er nichts.