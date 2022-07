Geschenk für die Schulen am Calvarienberg : Eine Weinkönigin aus Bronze

Bad Neuenahr-Ahrweiler Zum Sommerfest der Calvarienberg-Schulen gab es ein Geschenk: hier steht nun die Bronze-Skulptur „Die Weinkönigin“ des bekannten verstorbenen Franz-Josef Ludwig. Seine Kunstwerke schmücken öffentliche Plätze, Wanderwege oder Kirchen in der ganzen Welt – beispielsweise auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Verdun.

„Hier ist alles, wie es immer war“, freute sich Linda Trarbach. Die aktuelle Deutsche Weinprinzessin besuchte am vergangenen Samstag ihre ehemalige Schule und musste dabei wieder einmal durch ein Ahrtal reisen, in dem nach der Flutkatastrophe vieles nicht so ist, wie es einmal war. Auf dem Kopf die Krone tragend durfte Linda Trarbach in offizieller Mission auf dem Calvarienberg ein Geschenk an die dortigen Schulen enthüllen, nämlich die Bronze-Skulptur „Die Weinkönigin“ des verstorbenen Pallotiner-Paters Franz-Josef Ludwig, der Ehrenmitglied der Are-Künstlergilde war. Seine Bronzen schmücken öffentliche Plätze, Wanderwege oder Kirchen in der ganzen Welt, eine der wichtigsten steht auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Verdun.