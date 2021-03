Staatssekretärin übergibt Geld für Landesgartenschau : Eine Viertelmillion Euro für die Laga

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Daniela Schmitt hat der Stadt einen weiteren Förderbescheid für die Landesgartenschau 2022 übergeben. Elemente des Kurparks werden versetzt, neue kommen hinzu.

„Wir können es kaum abwarten“, sagt Daniela Schmitt, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Gemeint ist die Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die das Land mit erheblichen Zuschüssen unterstützt. Nun war die Minister-Vertreterin in die Kurstadt an der Ahr gekommen, um sich über den Stand der Bauarbeiten zu informieren. Im Gepäck hatte die FDP-Politikerin einen weiteren Förderbescheid: Die aus Mainz mitgebrachten 250.000 Euro fließen in das Projekt „Das bunte Klassenzimmer“, das zur Laga umgesetzt sein wird. „Natur- und Umweltbildung, die Spaß macht, überraschende Erkenntnisse bietet und viel Raum für Mitmach-Angebote lässt: Das bunte Klassenzimmer ist eine wichtige Säule der Landesgartenschau 2022. Aus der Kita, aus dem Klassenzimmer hinein in die Natur - die Landesgartenschau wird zum besonderen Lernort und vermittelt in anschaulicher Form ganz viel Wissen“, sagte die Wirtschaftsstaatssekretärin, die dem offiziellen Beginn der Umbauarbeiten im Kurpark beiwohnte.