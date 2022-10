Innenminister Roger Lewentz und die Ahr-Flut : CDU und Freie Wähler beantragen Sonderplenum

Mainz/Ahrtal Innenminister Lewentz steht wegen der Flutkatastrophe weiter unter Druck. Die CDU und die Freien Wähler beantragen eine Sondersitzung des Landtags aus aktuellem Anlass.

Die CDU und die Freien Wähler wollen eine Sondersitzung des Landtags zum Umgang von Innenminister Roger Lewentz (SPD) mit der Flutkatastrophe vor einem Jahr beantragen. Das kündigten die Vorsitzenden der beiden Oppositionsfraktionen, Christian Baldauf (CDU) und Joachim Streit (Freie Wähler), am Donnerstagabend nach Fraktionssitzungen in Mainz an. Dafür notwendig seien 34 Stimmen, sagte Baldauf. CDU (31) und Freie Wähler (6) haben zusammen 37 Sitze. Der Antrag solle noch am Abend an den Landtagspräsidenten gehen, der nach der bisherigen Praxis maximal sieben Tage Zeit habe, das Sonderplenum einzuberufen, sagte Baldauf. Er erwarte, das sich Lewentz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dann der Öffentlichkeit erklärten.