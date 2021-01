Polizei ermittelt wegen illegalem Autorennen : 26-Jähriger rast mit Schusswaffe im Kofferraum durch Köln

Köln Kölner Polizisten haben am Sonntagabend einen 26-jährigen BMW-Fahrer festgenommen, nachdem sie in seinem Kofferraum eine scharfe Schusswaffe gefunden hatten. Zuvor lieferte sich der Fahrer ein illegales Autorennen.

Aufgefallen war der 26-Jährige den Zivilbeamten gegen 18 Uhr am Konrad-Adenauer-Ufer in Höhe des Rhein-Ufer-Tunnels. Dort raste er mit über 100 Stundenkilometern in Richtung Süden. Laut Polizei ließ der Fahrer an mehreren roten Ampeln den Motor aufheulen und beschleunigte beim Anfahren stark. In Höhe der Bahnhaltestelle "Schönhauser Straße" schlug das Heck des Fahrzeugs aus und der Wagen driftete über die Fahrbahn.