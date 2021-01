Dreimal ohne Maske im Bahnhof : Maskenverweigerer tritt und spuckt auf Polizisten in Köln

Am Kölner Hauptbahnhof hat die Bundespolizei einen Maskenverweigerer in Gewahrsam genommen. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Köln Vehement leistete ein Maskenverweigerer am Mittwoch Widerstand gegen Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof. Selbst auf dem Präsidium randalierte er weiter.

Am Mittwochmorgen hat sich ein 25-Jähriger in Köln mit Tritten gegen die Maskenpflicht am Hauptbahnhof und gegen die Bundespolizei gewehrt. Er trat und spuckte um sich, so die Bundespolizei.