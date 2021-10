Prozessauftakt am 8. November in Bonn : Staatsanwaltschaft klagt Mutter nach Tod eines Vierjährigen in Euskirchen an

Staatsanwaltschaft klagt Mutter nach Tod eines Vierjährigen in Euskirchen an

Prozessauftakt am 8. November in Bonn

Euskirchen/Bonn Eine Mutter aus Euskirchen soll ihren vierjährigen Jungen im Juni geschlagen und gewürgt haben. Das Kind starb. Jetzt klagt die Staatsanwaltschaft Bonn die Frau wegen heimtückischen Mordes an. Der Prozess beginnt am 8. November.

Eine Nachbarin betrat am Nachmittag des 6. Juni dieses Jahres die Wohnung der Mutter in einem Euskirchener Ortsteil. Sie wurde gegen kurz vor 16 Uhr telefonisch benachrichtigt. Sie fand das Kind und die blutende, schwer verletzte Mutter. Der sofort herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Vierjährigen feststellen. Die Mutter wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht und, nachdem sie außer Lebensgefahr war, in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht.