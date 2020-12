Ungewöhnlicher Einsatz : Lokführer in Köln entdeckt Krabbe in S-Bahn

Lokführer in Köln entdeckt Krabbe in S-Bahn

Köln Ohne Fahrschein unterwegs: Eine Krabbe in der S-Bahnlinie 19 in Köln hat für einen ungewöhnlichen Einsatz der Polizei gesorgt. Das Tier hatte sich unter einem Sitz versteckt.

Bundespolizisten haben in einer S-Bahn am Kölner Hauptbahnhof mit einem ungewöhnlichen Reisenden Bekanntschaft gemacht: Eine große Krabbe im Abteil der Linie 19 rief am Dienstagmorgen die Beamten auf den Plan, hieß es in einer Mitteilung.