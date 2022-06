Abiturienten feiern besondere Zeugnisvergabe : Emotionaler Abschied des ersten Abiturjahrgangs an Oberpleiser Gesamtschule

Emotionaler Abschied des ersten Abiturjahrgangs an Oberpleiser Gesamtschule

Eine ganz besondere Schülergruppe stellt sich zum Abschlussfoto auf: Es ist der erste Abiturjahrgang an der Gesamtschule Oberpleis. Foto: Gesamtschule Oberpleis

Oberpleis Die Abitur-Zeugnisvergabe der Gesamtschule Oberpleis versprach emotional zu werden: Es ist der erste Abiturjahrgang, den die junge Schule verabschiedet.

Emotional war es auf allen Ebenen. Die Zeugnisvergabe des ersten Abiturjahrgangs der Gesamtschule Oberpleis versprach Tränen. Unter dem Abitur-Motto “ABI-DC Highway from hell – 2022 on Tour“ feierten die ersten Schützlinge der noch jungen Schule ihren letzten großen Auftritt. In Anwesenheit von Bürgermeister Lutz Wagner ließ Schulleiter Godehard Mai bei der Ausgabe der Abiturzeugnisse über gemeinsame Fahrten, weitere Glanzlichter der Schulzeit, wie die Gründung des Fördervereins, und natürlich die Corona-Pandemie Revue passieren.