Interview mit Klaus Wiesehügel über seine Zeit beim Stadtsportbund Königswinter : „Die Sportfeste waren Höhepunkte meiner Amtszeit“

Königswinter Klaus Wiesehügel aus Bockeroth führte sieben Jahre den Stadtsportbund Königswinter, den Dachverband der Sportvereine, als Vorsitzender an. In seine Amtszeit fiel ein großes Sportfest für Flüchtlinge im Jahr 2016. Mit Wiesehügel sprach der General-Anzeiger nach seinem Ausscheiden.

Wie bewerten Sie rückblickend die Verteilung der Landesmittel an mehrere Vereine für Investitionen in ihre Sportstätten, bei der der Stadtsportbund rund 600 000 Euro zu verteilen hatte?

Wiesehügel: Wer arm ist und nichts hat, findet keine große Beachtung. Wer über viele Mittel verfügt, steht im Mittelpunkt. Dies war auch so bei der Verteilung der Landesmittel aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“. Ein so großes Interesse an der Arbeit des Stadtsportbundes hatten wir weder davor noch danach. Ich kann es meinem Nachfolger nur wünschen, dass auch er mal in die Lage versetzt wird, eine größere Summe an die Vereine zu verteilen, damit auch den Vorständen dort klar ist, welch große Bedeutung ein Stadtsportbund haben kann.