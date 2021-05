Nest plötzlich im Hochwasser : Schwanenpaar verliert in Niederkassel Kampf um ungeborenen Nachwuchs

Niederkassel-Rheidt Ein Schwanenpaar in Niederkassel-Rheidt hat seinen ungeborenen Nachwuchs verloren. Seine sechs Eier lagen in einem Altarm des Rheins im Hochwasser.

Sechs Eier hatte das Schwanenpaar, das in einem Altarm des Rheins, am Werth in Niederkassel-Rheidt, sein Nest gebaut hatte, liegen. Seit rund vier Wochen waren die beiden Höckerschwäne die Attraktion für die Spaziergänger, denn das Nest lag unterhalb der vielbegangenen Brücke zum Rheidter Werthchen. Bei der Standortwahl hatten die Schwäne aber eine falsche Entscheidung getroffen, denn mit steigendem Rheinpegel, nach den Regenfällen der letzten Tage, lag ihr Nest plötzlich im Wasser.

Nach einem Rückruf dort musste die Feuerwehr aber unverrichteter Dinge abrücken. „Schwäne würden einen Eingriff in ihr Gelege nicht akzeptieren. Das haben wir in Bad Honnef schon einmal mit einem Ponton versucht, der unter das Nest geschoben wurde. Danach wurde der Brutvorgang sofort beendet“, so Nils Becker, Mitarbeiter des Retscheider Hofs. Die Höckerschwäne würden den Verlust der Eier hinnehmen und wahrscheinlich noch in diesem Sommer, wieder an gleicher Stelle, erneut ein Nest zum Brüten bauen, so der Tierexperte.