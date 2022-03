Unfall in Sankt Augustin : Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Unfall in Sankt Augustin

Auf der Südstraße in Sankt Augustin kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto. Er schwebt in Lebensgefahr. Foto: Ulrich Felsmann

Update Sankt Augustin In Sankt Augustin hat es am Donnerstagabend einen schweren Unfall gegeben. Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto erlag ein 38-jähriger Motorradfahrer seinen Verletzungen.

Nach einem schweren Unfall in Sankt Augustin ist ein 38-jähriger Motorradfahrer verstorben. Der Sankt-Augustiner war am Donnerstagabend mit seinem Motorrad mit einem Auto kollidiert. Der 39-jährige Autofahrer wurde dabei nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall hatte sich am Donnerstagabend gegen 19.05 Uhr auf der Südstraße ereignet. Nach Angaben der Polizei war der Motorradfahrer mit seiner Suzuki von der Bonner Straße aus kommend in Richtung Rathausallee unterwegs. Zeitgleich wollte der 39-jährige Autofahrer den Parkplatz der Südarkaden verlassen und bog nach links auf die Südstraße ein. Dabei kam es zur Kollision, der Motorradfahrer prallte in die linke Fahrzeugseite des Autofahrers. Laut Polizei waren mehrere Ersthelfer vor Ort und hatten den Schwerverletzten zunächst reanimiert. Er kam anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.