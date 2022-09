Tag des Gesellschaftsspiels : Das Brett ist eine uralte Leidenschaft, die verbindet

Troisdorf Am Tage des Gesellschaftsspiels treffen sich Spielbegeisterte in Troisdorf. Ob Würfel oder Brett, jeder findet etwas nach seinem Geschmack

Es ist noch früh am Tag. Die Türen zu den Räumen der Awo in der Sieglarer Straße haben sich gerade erst geöffnet. Doch die ersten Spieleenthusiasten sitzen bereits an Tischen und haben Partien eröffnet. An einem Tisch wird Cascadia gespielt. Ein Gesellschaftsspiel für bis zu vier Spieler ab zehn Jahre. Ein Legespiel mit vielerlei verschiedenen Karten- und Figurenformaten mit dem Oberthema Natur. Man wetteifert darum, das beste Biotop und zudem die passende geographische Lage zusammenzustellen, damit sich Bär, Fuchs, Bussard, Hirsch und Lachs wohlfühlen.