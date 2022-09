Medipunkt in Troisdorf : Neue Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung

Troisdorf In Troisdorf können sich Menschen ohne Krankenversicherung ab Oktober Hilfe holen. Beim „Medipunkt“ bieten Ehrenamtliche eine medizinische Grundversorgung an. Das Projekt benötigt jedoch noch weitere Unterstützung.

Jeder Mensch, der einen Wohnsitz in Deutschland hat, ist verpflichtet, krankenversichert zu sein. Dennoch hatten im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt 61.000 Menschen in der Bundesrepublik keine Krankenversicherung. Und die Dunkelziffer liegt noch höher – Menschen ohne festen Wohnsitz und illegal Eingewanderte sind nicht mit eingerechnet. Für diese Menschen bietet der Medipunkt in Troisdorf ab Oktober eine medizinische Grundversorgung an. An einem festen Tag in der Woche können Menschen ohne Krankenversicherung in den Räumlichkeiten des „Lotsenpunkt“ das ehrenamtliche Ärzteteam aufsuchen.