Feuerwerk in Alfter : 100-Jährige aus Alfter bekommt 130 Glückwunschkarten

Alfter-Oedekoven Solch ein Feuerwerk bekommen in diesen Tagen nicht viele: Ursula Moser erlebt einen denkwürdigen 100. Geburtstag vor dem Seniorenheim in Oedekoven.

Ursula Moser wusste von nichts, als sie im Rollstuhl herausgefahren wurde, das sagte sie jedenfalls. Sie wurde mit brennenden Wunderkerzen begrüßt, die Anwendenden schenkten ihr Rosen. Dann flogen noch vier Feuerwerksraketen und diverse Luftballons in den Himmel. So macht man einen Geburtstag denkwürdig. Bei ihrer Geburt am 30. November 1920 wohnte Ursula Mosers Familie in der Bornheimer Straße in Bonn – und zog später in den Florentiusgraben um. In den 60er-Jahren, so erzählte ihr Enkel Michael Becker, wohnte sie in Dransdorf, später in der amerikanischen Siedlung in Tannenbusch, bevor sie ins Seniorenheim umzog.