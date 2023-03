F.V. Salia Sechtem feiert Vereinsjubiläum So spielten die Sechtemer vor 100 Jahren Fußball

Das Bild, das auch in der Chronik zum Vereinsjubiläum zu sehen sein wird, zeigt elf hochmotivierte Jungs im einheitlichen Outfit. „Anschaffungen wie Trikots und Bälle gab es aber erst ab 1924“, sagt der ehemalige Salia-Spieler Johann von der Dovenmühle, der mit am Tisch im Vereinshaus sitzt. Das Foto wurde also nicht im Gründungsjahr aufgenommen. Am 1. März 1923 kamen die Sechtemer Burschen zusammen und gründeten im Zeitgeist der Deutschen Jugendkraft, kurz DJK, mit Unterstützung des katholischen Pfarrers den Sechtemer Fußballerverein. Dass sie zunächst nicht auf einem vernünftigen Sportplatz mit richtigen Toren oder gegen echte Gegner spielten, störte sie dabei nicht. Sie bestritten Freundschaftsspiele, der Ligabetrieb und der Platz kamen im Jahr darauf.