Mord mit Aussicht : Die alte Schule in Hemmerich wird wieder zur Polizeiwache

Die Drehorte

Die Dreharbeiten für „Mord mit Aussicht“ fanden zum Teil in Kallmuth in der Eifel statt. Alle weiteren Dreharbeiten fanden an Orten in der Eifel und außerhalb statt, etwa im Raum Düren, Niederdrees, Oberdrees, Bergheim, Rommerskirchen, Bornheim, Hürth, sowie in Altenberg, Overath und Much. Der Gasthof Aubach ist als Gasthof Röttgen in Neunkirchen-Seelscheid zu finden.

Das Gebäude, das von der zweiten Staffel an als Polizeistation Hengasch dient, ist die alte Schule in Bornheim-Hemmerich. Die Polizeistation in Bad Münstereifel ist in Wirklichkeit das St. Michael-Gymnasium in Bad Münstereifel.

Für die dritte Staffel fanden Dreharbeiten in Dormagen, Gummersbach, Bergisch Gladbach, Leichlingen und in Mayschoß statt. Dort wurde in dem Vier-Sterne-Hotel Lochmühle gedreht.[24]

In Walberberg war bereits die Serie „Stromberg“ gedreht worden. Auch für „Mord mit Aussicht“ wurde auf das dortige dörfliche Flair zurückgegriffen. Die Dreharbeiten um die Radarkontrolle in der Folge Henghasch wurden vor dem Dickopshof mit der Heilig-Kreuz-Kapelle zwischen Walberberg und Keldenich gedreht. Für die Folge Fingerübungen diente die Kitzburg in Walberberg als Kulisse.

Das Archiv von Hengasch in der Folge „Der letzte Vorhang“ ist in Wirklichkeit das Stadtarchiv von Rheinbach. Das Forsthaus, das Hannes Haas für seine Tochter Sophie anmietet, ist das Heckhaus im gleichnamigen Ortsteil von Much.