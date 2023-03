Entscheidung vertagt : Darum geht die Diskussion ums neue Bornheimer Schwimmbad noch weiter

Bornheim. Ein neues Schwimmbad für Bornheim soll es geben, aber in welcher Form: Soll es die Variante für 36 Millionen Euro werden, eine abgespeckte Version für 33 Millionen oder doch eine ganz andere? Politik und Verwaltung haben die Entscheidung darüber vertagt.

Ein neues Schwimmbad für Bornheim soll es geben - doch in welcher Ausgestaltung, darüber hat der Haupt- und Finanzausschuss anders als ursprünglich angedacht, nun doch noch nicht entschieden. Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder am Donnerstagmorgen zu Beginn der ganztägigen Haushaltssitzung für eine neue Beschlussvorlage der Verwaltung. Demnach sollen die Bornheimer Gremien den Neubau des Schwimmbads grundsätzlich weiter verfolgen. Die Entscheidung darüber, in welcher Variante das Bad gebaut wird, soll aber erst in einer der nächsten Ratssitzungen fallen. Diesem Prozedere muss der Rat selbst noch am 30. März zustimmen.