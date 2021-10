Pionier im Innovationspark Meckenheim : So funktioniert das erste energieautarke Industriegebäude

Meckenheim Die Heizungs- und Sanitärfirma Küpper versorgt sich am neuen Standort in Meckenheim mit selbst produzierter Energie.

Die Solartechnik ging in diesem Jahr erst im Herbst in Betrieb. Zur offiziellen Eröffnung zeigte der Füllstand der Batteriespeicher bereits 27 Prozent. „Zuerst deckt die Solarenergie den Bedarf des Gebäudes. Überschüssige Produktion fließt in den Batteriespeicher“, erklärte Küpper die Reihenfolge. Produzieren die Paneels noch mehr Strom, wird er per Elektrolyse mit Hilfe von Wasser in Wasserstoff umgewandelt. In Druckflaschen aufbewahrt, stillt der gelagerte Wasserstoff möglichen Energiehunger im Winter, wenn die Solaranlage weniger Strom produziert.