Aktion „Ein Funke Hoffnung“ : Bauern in der Region sorgen für Gänsehautstimmung

Mit bunt geschmuckten Traktoren fuhre die Landwirte auch durch die Region. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Mit bunt beleuchteten Traktoren haben Landwirte am Vorabend zu Nikolaus für Aufsehen auch in der Region gesorgt. Unter dem Motto „Ein Funke Hoffnung“ fuhren Tausende Bauern Kinderkrankenhäuser an und wollten so für kleine Lichtblicke in der Corona-Pandemie sorgen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Wrobel und Axel Vogel

Einen Funken Hoffnung in dieser schwierigen Zeit spenden - das ist es, was rund 5.000 Landwirte in ganz NRW an diesem Wochenende mit der gleichnamigen Aktion vermitteln wollen. Dazu haben sie ihre Traktoren auf Hochglanz gebracht, sie mit Lichterketten und Weihnachtsdeko verziert und steuern in verschiedenen Regionen des Landes Kinderkrankenhäuser und Pflegeeinrichtungen an. Rund 40 Landwirte aus Meckenheim, der Graftschaft und Waschtberg waren am Vorabend zu Nikolaus auch im Rhein-Sieg-Kreis dabei.

„Wir wollen anderen eine Freude machen und den Kindern ein Strahlen in die Gesichter bringen, wenn wir sie mit unserem Traktoren-Konvoi besuchen“, sagte Albert Schmitz, einer der Organisatoren der Aktion im Rhein-Sieg-Kreis. „Es geht darum, Licht ins Dunkle zu bringen in dieser schwierigen Zeit mit der Corona-Pandemie.“ Aufgerufen zu der Aktion unter dem Motto „Ein Funke Hoffnung“ hatte das Bauernbündnis „Land schafft Verbindung“, das damit für kleine Lichtblicke in der Corona-Pandemie sorgen wollte.

Am Samstag steuerten die Bauern aus der Region mit ihrem Traktoren die Kinderklinik des St.-Marien-Hospitals und die Uni-Klinik in Bonn an, am Sonntag fährt der Konvoi dann die Kinderheime in Wachtberg und das Limburg-Stift in Berkum an.