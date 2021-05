Auf dem Gelände des Munitionslagers : Brennender Kraftstofftank sorgt für Großbrand in Euskirchen

Brennender Kraftstofftank sorgt für Großbrand in Euskirchen

Auf einem Gelände der Bundeswehr ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Axel Vogel

Euskirchen Im Munitionslager der Bundeswehr in Euskirchen ist ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Explosionen und lautes Knallen waren zu hören. Über dem Gelände breitet sich eine riesige Rauchwolke aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Im Munitionslager der Bundeswehr in Euskirchen an der Ringsheimer Allee hat es am Dienstagnachmittag einen Großbrand gegeben. Ursache war ein Kraftstofftank, der auf dem Gelände von einer Fremdfirma befüllt werden sollte und Feuer fing. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.