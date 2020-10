Freispruch vor Gericht für Vater und Sohn : Zwei Rheinbacher sollen Jobcenter betrogen haben

RHEINBACH Ein 24-Jähriger beantragte Arbeitslosengeld, und das Jobcenter überwies das Geld auf das Konto seines Vaters. Beide mussten sich vor dem Rheinbacher Amtsgericht verantworten.

Laut Anklage war der 23-Jährige zwischen 2017 und 2019 zweimal arbeitslos und hatte sich beim Jobcenter in Rheinbach als arbeitssuchend gemeldet und seine Ansprüche auf Arbeitslosengeld geltend gemacht. Das wurde ihm auch gewährt, und die Zahlungen erfolgten auf ein Konto seines Vaters. Als der Sohn dann im fraglichen Zeitraum bei einer Zeitarbeitsfirma einen Job fand, will er die Arbeitsaufnahme einmal per E-Mail und ein weiteres Mal schriftlich an das Jobcenter gemeldet haben. Einen entsprechenden Brief habe er seinem Vater gegeben, der das Schriftstück auch zum Jobcenter gebracht haben will. Das wäre so in Ordnung hätte ihm dort eine Mitarbeiterin erklärt. An einen Namen könne er sich indes nicht erinnern.