Man of the Match : Ellyes Skhiri trifft doppelt

Man of the Match

Köln Mit dem 2:1-Erfolg über Borussia Dortmund hat der 1. FC Köln wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Einen großen Anteil am Erfolg hatte Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri.

Auch wenn es am Ende noch einmal eng wurde und sich die Kölner aus dem Spieler heraus wenige Chancen erarbeitete, der Erfolg war durchaus verdient. Köln stand in der Defensive stabil. Auch, weil Ellyes Skhiri einen überragenden Tag erwischte. "Er hat die richtige Reaktion gezeigt. Wir haben unter vier Augen gesprochen und die Sachen zusammen analysiert", sagte FC-Trainer Markus Gisdol und lobte Skhiri nicht nur wegen seiner beiden Tore: "Er hat viel weggearbeitet."

Skhiri nach dem Erfolg glücklich

Beide Tore erzielte Skhiri nach Eckbällen, in beiden Fällen verlängert von Marius Wolf am kurzen Pfosten. Eine einstudierte Maßnahme, die sich laut Gisdol Co-Trainer André Pawlak hat einfallen lassen. Skhiri stand in beiden Situationen blank am zweiten Pfosten.