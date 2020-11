Auswärtserfolg in Dortmund : Köln wählt gegen den BVB die richtige Taktik

Dortmund/Köln. Der 1. FC Köln gewinnt dank einer taktischen Meisterleistung gegen Borussia Dortmund 2:1 und hofft auf die Kehrtwende im Abstiegskampf. Überzeugen konnte neben Ellyes Skhiri Jungtalent Sava Cestic.

Nachdem FC-Trainer Markus Gisdol ihm vor drei Wochen beim 1:1 in Bremen noch eine schöpferische Pause verordnen musste, führte Skhiri die Geißböcke am Samstag mit zwei Toren zu einem sensationellen 2:1 (1:0)-Erfolg beim turmhohen Favoriten Borussia Dortmund. Ein Sieg, der nicht nur jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung widersprach, sondern nach acht Monaten auch die gruselige Negativserie von 18 sieglosen Spielen beendete und damit Markus Gisdol bei seinem 50. Sieg als Bundesliga-Coach den Job rettete.

Ellyes Skhiri hätte sich das Prädikat „Spieler des Spiels“ verdient gehabt. Der Sechser spulte sagenhafte 13,5 Kilometer ab, war überall zur Stelle wie bei der Rettungstat gegen Emre Can (51.) und der Herrscher am langen Pfosten. Zweimal brachte sich Skhiri nach Ecken von Ondrej Duda und Kopfballverlängerungen von Marius Wolf in die richtige Position und drückte den Ball über die Linie (9./60.).

Ellyes Skhiri zeigt die richtige Reaktion

„Ein bisschen Glück gehört auch dazu“, räumte Skhiri hinterher ein. Bescheiden und leise, wie man ihn kennt. Eigenschaften, die neben seinem oft zu braven Auftritten dazu beigetragen hatten, dass er nach einem starken ersten Jahr diese Saison in ein Leistungsloch gefallen war. So tief, dass Gisdol ihn in Bremen auf die Bank setzte. „Ellyes hat die richtige Reaktion gezeigt. Wir hatten ein Vier-Augen-Gespräch, haben mit Videos sein Spiel analysiert. Das setzt er um“, lobte der FC-Coach. Der Tunesier ging konsequenter in die Zweikämpfe, holte sich eine Gelbe Karte ab und setzte sich vor dem 2:0 im Strafraum energisch gegen Marco Reus durch.