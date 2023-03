Guido Pfeiffer folgt auf Lara Mohn Beuel hat einen neuen Bezirksbürgermeister

Die Themen Klimaresilienz und Verbesserung der Aufenthaltsqualität sind laut Pfeiffer Garant für einen prosperierenden Stadtbezirk: „Es gilt, den Klimaplan der Stadt Bonn auf der Ebene des Bezirkes, insbesondere bei Bürgerbeteiligung und weiteren Verkehrs- und Planungsaufgaben umzusetzen und, wo möglich, zu stärken. Dies bedeute auch für alle Beueler Einschnitte in Gewohntes, aber auch der Zugewinn von Neuem. Ziele sind laut Pfeiffer: weniger oder anderen Parkraum für Autos, geteilte oder eigene Fahrspuren für den Öffentlichen Nahverkehr und Radfahrer, mehr Bahn (Taktbeschleunigung & S-Bahn Niederkassel) sowie „eine S13, die den Namen verdient hat und eine sinnvolle Anbindung in Vilich, am Bahnhof und in Oberkassel“ darstellt, mehr sozialverträgliche Wohnungen im Rahmen der Innenverdichtung, deutlich mehr regenerative Energien und weiterhin nur eine restriktive Zunahme der Versiegelungen.