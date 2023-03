Mietminderung von bis zu 100 Prozent möglich Oberkasseler Mieter sitzen eine Woche in der Kälte

Als Brigitte Hauser (Name von der Redaktion geändert) am vergangenen Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in der Theresienau 15 aufwachte, war es bitterkalt. Während draußen noch der letzte Schnee auf den Dächern lag und das Thermometer unter null Grad stand, war über Nacht im gesamten Gebäudekomplex die Heizung ausgefallen.