Polizei ermittelt : Vier junge Männer rauben Jugendliche in Beueler Park aus

Beuel Eine mit einem Messer bewaffnete Gruppe von vier jungen Männern hat am Samstagabend im Park Neu-Vilich in Beuel fünf Jugendliche beraubt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Fünf Jugendliche sind am Samstagabend im Park Neu-Vilich in Beuel von vier Unbekannten beraubt worden. Die Täter liefen davon. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 22.10 Uhr zu der Tat. Die 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen saßen auf zwei Parkbänken, als die vier Verdächtigen sie ansprachen, ein Messer vorhielten und sie aufforderten, Bargeld herauszugeben.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise. Wem die Verdächtigen zur Tatzeit in der Nähe des Parks aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, soll sich an die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de wenden.